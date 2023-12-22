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В Одесской области раздались взрывы, сообщается о работе ПВО

Одесская область, Пятница 22 декабря 2023 01:36
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В Одесской области раздались взрывы, сообщается о работе ПВО Фото: в Одесской области раздались взрывы, работает ПВО (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В Одесской области прогремели взрывы сегодня ночью, 22 декабря. Работают силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны Юга в Telegram.

"В Одесской области громко. Работает ПВО по "Шахедам"!", - говорится в сообщении.

Ранее Воздушные Силы ВСУ сообщали о движении вражеских ударных беспилотников типа "Шахед" из Николаевской области в направлении Одесской.

В частности, военные призвали жителей города Южный оставаться в укрытиях.

Атака РФ по Украине

В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу вечером 21 декабря. Военные предупредили о запуске врагом ударных дронов.

В Киеве прозвучала серия взрывов. Сообщалось о работе ПВО. Начальник КМВА Сергей Попко заявил, что в результате падения обломков на жилой дом в Соломенском районе произошел пожар.

Также сообщалось о работе сил противовоздушной обороны в Хмельницкой области.

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Одесса атака дронов Взрыв ПВО Война России против Украины
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