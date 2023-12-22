В Одесской области раздались взрывы, сообщается о работе ПВО
В Одесской области прогремели взрывы сегодня ночью, 22 декабря. Работают силы противовоздушной обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны Юга в Telegram.
"В Одесской области громко. Работает ПВО по "Шахедам"!", - говорится в сообщении.
Ранее Воздушные Силы ВСУ сообщали о движении вражеских ударных беспилотников типа "Шахед" из Николаевской области в направлении Одесской.
В частности, военные призвали жителей города Южный оставаться в укрытиях.
Атака РФ по Украине
В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу вечером 21 декабря. Военные предупредили о запуске врагом ударных дронов.
В Киеве прозвучала серия взрывов. Сообщалось о работе ПВО. Начальник КМВА Сергей Попко заявил, что в результате падения обломков на жилой дом в Соломенском районе произошел пожар.
Также сообщалось о работе сил противовоздушной обороны в Хмельницкой области.
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