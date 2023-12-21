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У Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу

Четвер 21 грудня 2023 23:24
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У Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу Фото: у низці областей України оголошено повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російський агресор вкотре атакує Україну ударними дронами. У Києві та низці північних, центральних і південних областей оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської військової адміністрації (КМВА).

"Повітряна тривога в Києві повʼязана із загрозою застосування БпЛА", - зазначив начальник КМВА Сергій Попко.

У Повітряних силах повідомили про загрозу атак ворожих безпілотників у Київській області з напрямку Полтавської та Чернігівської областей.

Крім того, російські дрони рухаються через:

  • Миколаївську та Кіровоградську області курсом на північний захід;
  • Одеську область у північному напрямку;
  • Черкаську область курсом на Київщину;
  • Вінницьку область у північно-західному напрямку.

У Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу

Нічна атака 21 грудня

Нагадаємо, що остання ворожа атака безпілотників відбулася сьогодні, 21 грудня, уночі. Загалом ворог застосував 35 ударних дронів, Сили оборони знищили 34 з них.

Також 21 грудня окупанти вдарили по Нікополю. Внаслідок атаки у місті є загиблі серед мирних жителів.

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