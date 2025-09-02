В Одеській області під час незаконного перетину кордону загинув українець, - ДПСУ

Як повідомили в ДПСУ, під час переслідування порушників кордону складом прикордонного наряду було здійснено попереджувальні постріли.

До цього були виявлені невідомі особи, які рухалися в бік державного рубежу, не реагували на вимогу прикордонників зупинитися.

Одного чоловіка затримали в момент подолання інженерного загородження. Ще одну особу прикордонний наряд виявив без ознак життя з кульовим пораненням.

Зазначається, що про дану ситуацію відразу повідомлені правоохоронні органи, зокрема Нацполіція та ДБР, співробітники яких прибули на місце для з’ясування обставин.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії. Правоохоронці зокрема вивчають дії складу прикордонного наряду.

Державною прикордонною службою України своєю чергою призначено службове розслідування по даному випадку і надається все необхідне сприяння слідчим для встановлення всіх деталей.