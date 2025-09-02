RU

Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

В Одесской области во время незаконного пересечения границы погиб украинец, - ГПСУ

Иллюстративное фото: во время незаконного пересечения границы в Одесской области погиб украинец (mvs.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Во вторник, 2 сентября, во время незаконного пересечения государственной границы в Одесской области погиб гражданин Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Как сообщили в ГПСУ, во время преследования нарушителей границы составом пограничного наряда были осуществлены предупредительные выстрелы.

До этого были обнаружены неизвестные лица, которые двигались в сторону государственной границы, не реагировали на требование пограничников остановиться.

Одного мужчину задержали в момент преодоления инженерного заграждения. Еще одного человека пограничный наряд обнаружил без признаков жизни с пулевым ранением.

Отмечается, что о данной ситуации сразу уведомлены правоохранительные органы, в частности Нацполиция и ГБР, сотрудники которых прибыли на место для выяснения обстоятельств.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия. Правоохранители в частности изучают действия состава пограничного наряда.

Государственной пограничной службой Украины в свою очередь назначено служебное расследование по данному случаю и предоставляется все необходимое содействие следователям для установления всех деталей.

 

Незаконное пересечение границы

Напомним, только с начала 2025 года пограничники задержали более 13 тысяч человек, которые пытались выехать из Украины незаконно.

В Государственной пограничной службе Украины заявляют о росте количества попыток незаконного пересечения государственной границы, а административные штрафы не всегда выполняют сдерживающую функцию.

Также мы писали, что пограничники в Одесской области разоблачили жителя приграничья, который организовал канал незаконной переправки мужчин в Румынию.

Задержанный за 6000 долларов и 900 евро пытался подкупить пограничника Измаильского отряда, чтобы переправить через Дунай себя, 19-летнего сына и еще пятерых мужчин.

Также в Одесской области разоблачили масштабную схему побегов уклонистов. Военные и гражданские организовали "бизнес" по переправке мужчин в Приднестровье, заработав десятки миллионов гривен.

