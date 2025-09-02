В Одесской области во время незаконного пересечения границы погиб украинец, - ГПСУ

Как сообщили в ГПСУ, во время преследования нарушителей границы составом пограничного наряда были осуществлены предупредительные выстрелы.

До этого были обнаружены неизвестные лица, которые двигались в сторону государственной границы, не реагировали на требование пограничников остановиться.

Одного мужчину задержали в момент преодоления инженерного заграждения. Еще одного человека пограничный наряд обнаружил без признаков жизни с пулевым ранением.

Отмечается, что о данной ситуации сразу уведомлены правоохранительные органы, в частности Нацполиция и ГБР, сотрудники которых прибыли на место для выяснения обстоятельств.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия. Правоохранители в частности изучают действия состава пограничного наряда.

Государственной пограничной службой Украины в свою очередь назначено служебное расследование по данному случаю и предоставляется все необходимое содействие следователям для установления всех деталей.