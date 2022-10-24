Одеські порти працюють лише на третину своїх потужностей: в ОВА пояснили причину
Українські порти в Одесі змушені працювати лише на 25-30% своїх потужностей. Це є наслідком умисної затримки інспекції суден Росією.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал речника Одеської військової адміністрації Сергія Братчука.
"Росія штучно затримує інспекцію суден в Босфорі. З цієї причини українські порти змушені працювати лише на 25-30% своїх потужностей", - пише Братчук.
Як відзначив речник, умисна затримка інспекції Росією призвела до черги в понад 170 суден.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що лише вчора, 23 жовтня, з портів України вийшли 7 суден, які транспортували більше 100 тисяч тонн агропродукції.
Тим часом президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що перешкод для того, щоб продовжити зернову угоду немає.
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