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Одеські порти працюють лише на третину своїх потужностей: в ОВА пояснили причину

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Понеділок 24 жовтня 2022 14:15
Одеські порти працюють лише на третину своїх потужностей: в ОВА пояснили причину Фото: Одеські порти працюють лише на третину своїх потужностей (УНІАН)
Автор: Сергій Пишкін

Українські порти в Одесі змушені працювати лише на 25-30% своїх потужностей. Це є наслідком умисної затримки інспекції суден Росією.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал речника Одеської військової адміністрації Сергія Братчука.

"Росія штучно затримує інспекцію суден в Босфорі. З цієї причини українські порти змушені працювати лише на 25-30% своїх потужностей", - пише Братчук.

Як відзначив речник, умисна затримка інспекції Росією призвела до черги в понад 170 суден.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що лише вчора, 23 жовтня, з портів України вийшли 7 суден, які транспортували більше 100 тисяч тонн агропродукції.

Тим часом президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що перешкод для того, щоб продовжити зернову угоду немає.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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