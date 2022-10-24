ua ru
Пн, 24 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Одесские порты работают только на треть своих мощностей: в ОВА объяснили причину

Новина українською →
Понедельник 24 октября 2022 14:15
Одесские порты работают только на треть своих мощностей: в ОВА объяснили причину Фото: Одесские порты работают только на треть своих мощностей (УНИАН)
Автор: Сергей Пышкин

Украинские порты в Одессе вынуждены работать всего на 25-30% своих мощностей. Это следствие умышленной задержки инспекции судов Россией.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал представителя Одесской военной администрации Сергея Братчука.

"Россия искусственно задерживает инспекцию судов в Босфоре. По этой причине украинские порты вынуждены работать только на 25-30% своих мощностей", – пишет Братчук.

Как отметил представитель, умышленная задержка инспекции Россией привела к очереди более 170 судов.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что только вчера, 23 октября, из портов Украины вышли 7 судов, транспортировавших более 100 тысяч тонн агропродукции.

Между тем президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что препятствий для продления зернового соглашения нет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса
NEWS
ВСУ наступают в районе Кременной и Сватово, ведутся бои под Бахмутом: карты фронта от ISW
ВСУ наступают в районе Кременной и Сватово, ведутся бои под Бахмутом: карты фронта от ISW
DAILY
Владимир Кудрицкий: Россияне пытаются полностью погасить нашу энергосистему
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Владимир Кудрицкий: Россияне пытаются полностью погасить нашу энергосистему