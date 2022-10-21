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Перешкод для продовження зернової угоди немає, - Ердоган

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П'ятниця 21 жовтня 2022 15:25
Перешкод для продовження зернової угоди немає, - Ердоган Фото: Реджеп Таїп Ердоган, президент Туреччини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Перешкод для того, щоб продовжити зернову угоду немає. Україна та Росія підтримують таку ініціативу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, яку наводить Haber 7.

"Немає жодних перешкод для продовження договору перевезення (зерна - ред.). Я знову побачив це під час вчорашніх переговорів з Зеленським (президентом України Володимиром Зеленським - ред.) та під час переговорів з Путіним (президентом РФ Володимиром Путіним - ред.). А тим часом, якщо є якась перешкода, для нас немає перепон, щоб її подолати", - заявив президент.

Нагадаємо, раніше представник РФ при ООН у Женеві Геннадій Гатілов заявляв, що Росія може вийти з зернової угоди, якщо її вимоги щодо експорту російського зерна та добрив до країн Африки та Азії не будуть виконані.

Пізніше президент РФ Володимир Путін пригрозив вийти з зернової угоди у разі, якщо нібито "зернові коридори використали для вибуху на Кримському мосту".

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Володимир Зеленський Російська Федерація Реджеп Тайіп Ердоган
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