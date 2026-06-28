Долар біля 45 грн, а євро може здивувати: чого чекати від курсу у липні

У липні гривня, ймовірно, залишатиметься під помірним тиском, однак різких курсових стрибків не прогнозується. Основними факторами для валютного ринку залишаться попит на валюту, міжнародне фінансування, інфляція та воєнні ризики.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Тарас Лєсовий .

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Прогноз для долара: у липні курс очікується в межах 44,5-45,5 грн за долар без різких стрибків.

у липні курс очікується в межах 44,5-45,5 грн за долар без різких стрибків. Прогноз для євро: європейська валюта може коливатися в діапазоні 51-53 грн через вплив як внутрішнього ринку, так і пари євро/долар.

європейська валюта може коливатися в діапазоні 51-53 грн через вплив як внутрішнього ринку, так і пари євро/долар. Головні фактори: на курс впливатимуть попит імпортерів, міжнародна фінансова допомога, інфляційні очікування та безпекова ситуація.

на курс впливатимуть попит імпортерів, міжнародна фінансова допомога, інфляційні очікування та безпекова ситуація. Ризики: найбільшу загрозу становить одночасне погіршення кількох факторів – затримка зовнішнього фінансування, подорожчання пального, зростання попиту на валюту та ескалація війни.

найбільшу загрозу становить одночасне погіршення кількох факторів – затримка зовнішнього фінансування, подорожчання пального, зростання попиту на валюту та ескалація війни. Що робити із заощадженнями: експерт радить не розглядати валюту як єдиний інструмент захисту коштів, адже гривневі депозити та ОВДП залишаються конкурентними.

Яким буде курс долара у липні

За словами Тараса Лєсового, базовий прогноз на липень передбачає курс долара в межах 44,5-45,5 грн.

Він зазначає, що гривня й надалі перебуватиме під впливом економічних, геополітичних та воєнних чинників, однак підстав для хаотичних коливань наразі немає.

Експерт наголошує, що нинішня курсова політика Національного банку відповідає режиму ''керованої гнучкості''. Це означає, що регулятор дозволяє курсу реагувати на ринкові фактори, але водночас стримує різкі та непрогнозовані зміни.

Додатковим орієнтиром є державний бюджет на 2026 рік, у якому середньозважений курс долара закладений на рівні 45,7 грн. За словами Лєсового, це не є прямим прогнозом, однак підтверджує, що рух курсу в районі 45 гривень відповідає макроекономічним очікуванням.

Євро залишатиметься більш мінливим

Для євро прогноз менш однозначний. Очікується, що курс перебуватиме в межах 51-53 грн.

Як пояснив експерт, на європейську валюту одночасно впливатимуть два фактори: курс гривні до долара в Україні та ситуація на міжнародному ринку, зокрема співвідношення євро до долара.

Якщо валютна пара євро/долар залишиться в діапазоні 1,14-1,18, суттєвого виходу євро за прогнозний коридор не очікується.

Що найбільше впливатиме на валютний ринок

Лєсовий виділив чотири ключові чинники, які визначатимуть ситуацію на валютному ринку протягом липня.

Перший – попит на валюту з боку імпортерів, насамперед компаній, які закуповують пальне, енергетичне обладнання та інші критично важливі товари.

Другий – міжнародне фінансування. Регулярне надходження коштів від міжнародних партнерів підтримуватиме державний бюджет, міжнародні резерви НБУ та загальну макрофінансову стабільність.

Третім фактором залишаються інфляційні очікування. Якщо бізнес і населення очікуватимуть швидшого зростання цін, це може стимулювати додатковий попит на валюту як спосіб збереження заощаджень.

Четвертим і найбільш непередбачуваним чинником експерт називає війну. За його словами, атаки на критичну інфраструктуру, енергетику чи логістику можуть швидко впливати на ринкові настрої.

Чи можливий долар по 47-50 гривень

На думку Лєсового, сценарії зі зростанням долара до 47 або навіть 50 гривень у липні наразі не мають достатнього економічного підґрунтя.

Він пояснює, що такий розвиток подій можливий лише у разі одночасного погіршення кількох ключових факторів: виникнення проблем із міжнародним фінансуванням, різкого зростання попиту на валюту, подорожчання пального та суттєвого загострення безпекової ситуації.

Поки що експерт оцінює такий сценарій як гіпотетичний.

Чи варто скуповувати валюту

За словами Лєсового, валюта може залишатися частиною заощаджень українців, однак не повинна бути єдиним способом їхнього захисту.

Він звертає увагу, що гривневі депозити зі ставками 14-17,5% річних, а також ОВДП завдяки податковим перевагам залишаються конкурентною альтернативою пасивному зберіганню долара.

Яким буде валютний ринок на початку липня

За прогнозом експерта, уже наступного тижня валютний ринок залишатиметься відносно спокійним.

На міжбанку долар може торгуватися в межах 44,6-45,25 грн, а євро – 51-52,5 грн. На готівковому ринку очікується курс 44,5-45,2 грн за долар і 51-52,5 грн за євро.

Також Лєсовий прогнозує, що середні тижневі курсові відхилення не перевищать 1-1,5% від стартових значень, а різниця між курсами міжбанку та готівкового ринку залишиться мінімальною.