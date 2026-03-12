Одеситів налякали нестачею води через забруднення Дністра: яка ситуація насправді

Одесі не загрожує дефіцит питної води через забруднення Дністра, а поширювана у мережі інформація про можливу нестачу ресурсу є маніпулятивною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство економіки України та Центр протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО.

Наслідки атаки на ГЕС

За даними Мінекономіки, забруднення річки стало наслідком російського обстрілу. 10 березня у Дністрі в районі села Лядова зафіксували маслянисті плями, які почали рух вниз за течією у бік Молдови.

"За попередніми даними, забруднення може бути пов’язане з витоком ракетного палива після атаки РФ на Дністровську ГЕС 7 березня", - зазначили у відомстві.

Ситуація з водозабором

Попри поширення технічних масел, ситуація залишається під контролем профільних служб. Фахівці вже відібрали проби води поблизу одеського водозабору та у Дністровському лимані.

Для ліквідації плям планують залучити рятувальників та спецзасоби.

Фото: маніпуляція про нібито нестачу питної води в Одесі (t.me/CenterCounteringDisinformation)

"Інформація про те, що Одеса може залишитися без питної води або зіткнутися з її дефіцитом, не відповідає офіційним даним", - підкреслили в ЦПД, закликавши мешканців не піддаватися паніці.