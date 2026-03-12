Одеситів налякали нестачею води через забруднення Дністра: яка ситуація насправді
Одесі не загрожує дефіцит питної води через забруднення Дністра, а поширювана у мережі інформація про можливу нестачу ресурсу є маніпулятивною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство економіки України та Центр протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО.
Наслідки атаки на ГЕС
За даними Мінекономіки, забруднення річки стало наслідком російського обстрілу. 10 березня у Дністрі в районі села Лядова зафіксували маслянисті плями, які почали рух вниз за течією у бік Молдови.
"За попередніми даними, забруднення може бути пов’язане з витоком ракетного палива після атаки РФ на Дністровську ГЕС 7 березня", - зазначили у відомстві.
Ситуація з водозабором
Попри поширення технічних масел, ситуація залишається під контролем профільних служб. Фахівці вже відібрали проби води поблизу одеського водозабору та у Дністровському лимані.
Для ліквідації плям планують залучити рятувальників та спецзасоби.
Фото: маніпуляція про нібито нестачу питної води в Одесі (t.me/CenterCounteringDisinformation)
"Інформація про те, що Одеса може залишитися без питної води або зіткнутися з її дефіцитом, не відповідає офіційним даним", - підкреслили в ЦПД, закликавши мешканців не піддаватися паніці.
Пропаганда РФ та фейки про війну
Нагадаємо, Росія регулярно використовує дезінформацію як зброю проти України. Раніше президент України Володимир Зеленський пояснив, чому Кремль вкладає величезні ресурси в пропаганду - за його словами, це спосіб виправдати агресію та розколоти єдність партнерів.
Також стало відомо, що російські спецслужби активно просувають фейки про нібито конфлікти між військовим і політичним керівництвом України, аби деморалізувати суспільство.
Окрім традиційних медіа, РФ використовує і штучний інтелект. Нещодавно компанія OpenAI зупинила масштабну операцію впливу під назвою "Корм для риб", через яку мережа ботів поширювала антиукраїнські наративи в соцмережах.