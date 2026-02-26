ua en ru
Операція "Корм для риб": OpenAI зупинила масштабну фабрику ІПСО Кремля у ChatGPT

Четвер 26 лютого 2026 22:55
Операція "Корм для риб": OpenAI зупинила масштабну фабрику ІПСО Кремля у ChatGPT Ілюстративне фото: OpenAI заблокувала масштабну мережу російських пропагандистів (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Компанія OpenAI в межах операції "Корм для риб" заблокувала акаунти пропагандистської мережі Росії "Рибарь" у ChatGPT.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт OpenAI.

Читайте також: ШІ без "моральних" обмежень: Пентагон вимагає від розробників спеціальні версії для війни

Пропагандисти створювали тексти повідомлень та коментарів для публікацій у соцмережах від імені "Рибарь", а також які нібито походили з різних частин світу. Крім того, за допомогою Sora створювалися плани інформаційно-психологічних спецоперацій (ІПСО) і відео.

"Ми заблокували низку акаунтів ChatGPT, пов'язаних з російською мережею "Рибарь". Вони перекладали та генерували контент, котрий розміщувався в облікових записах "Рибарь" у соціальних мережах, а також обслуговували як "ферма контенту" ширшу мережу акаунтів в X та Telegram, що не мають жодного явного зв'язку з групою "Рибарь"", - сказано у звіті.

Вихваляння Росії та критика на адресу України

Зазначається, що заблоковані користувачі спілкувалися російською, проте контент створювали різними мовами, зокрема іспанською та англійською. У пропагандистських матеріалах вихвалялася РФ та її союзники (Білорусь), критикувалася Україна та країни Заходу.

OpenAI пише, що один із заблокованих акаунтів намагався створити ІПСО для втручання у політичне життя та вибори в Африці.

Згідно з даними, росіяни займалися створенням мережі агентів та плануванням масштабних заходів і протестів. Їхня діяльність була спрямована на Демократичну Республіку Конго, Камерун, Бурунді та Мадагаскар.

Бюджет операції пропагандистів в Африці складав 600 000 доларів. У звіті також нагадується, що два роки тому США призначили винагороду до 10 млн доларів за інформацію щодо "Рибаря".

Пропаганда РФ

Нагадаємо, в ЦПД наголошують, що російська пропаганда системно намагається дискредитувати Україну та її армію, поширюючи фейки, які безпідставно пов’язують ЗСУ з кримінальними інцидентами.

Зокрема, пропагандисти використовують штучний інтелект, створюючи відео нібито від імені українських військових. У соцмережах з’являються згенеровані ШІ ролики, де персонажі, які видають себе за військових, емоційно розповідають про нібито брак їжі та техніки.

Російська Федерація ІПСО Штучний інтелект Пропагандист
