Головна » Новини » Політика

Зеленський пояснив, чому Росія вкладає величезні гроші в пропаганду

06:28 11.03.2026 Ср
2 хв
РФ має великий вплив на Близькому Сході, у Китаї, у Європі тощо і на це йде дуже багато грошей. Це нова стратегія гібридної війни
aimg Маловічко Юлія
Зеленський пояснив, чому Росія вкладає величезні гроші в пропаганду

Зараз Кремль працює на межі, постійно поширюючи дезінформацію.
При цьому в Європі багато хто повторює цю фейкову інформацію слово в слово.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю з главою держави Володимиром Зеленським.

"Чому, по-вашому, Кремль витрачає стільки енергії на це зараз?
Сьогодні це один з інструментів, як можна впливати на іншу сторону,
не витрачаючи людей, до речі, без втрат. І без того, але також витрачається багато грошей, багато, я маю на увазі, цей тиск вимагає великих сум. І це непросто. А в Росії це є", - заявив президент.

За його словами, у РФ є дискусія в пропаганді, і вони розширюють цей вплив.
Як сказав Зеленський, вони діють на медіа-платформах у Європі, США, Ізраїлі, не тільки на Близькому Сході.

"Деякі лідери думають, що в них вплив в Африці, на африканському континенті. І в них є вплив на Близькому Сході. У них великий вплив.
Я думаю, на Близькому Сході, вони балансують... І Росія має великий вплив у Європі", - додав президент.

Він підсумував, що Москва також має один із найбільших впливів на Китай та Індію.

"Так що це інструмент їхніх наративів", - наголосив Зеленський.

Пропаганда РФ

Як відомо, російська пропаганда має дуже великий спектр вигадок, нав'язування своїх ідей, тощо. Наприклад, під час війни, яка вже четвертий рік проходить в Україні, росіяни вигадують історії про українськиї військових, які їх дискредитують.

Або ж нещодавно "Центр Дезінформації України" повідомляв, що в мережі завірусилось відео, де наших солдатів зображають надто товстими, за допомогою ШІ, як і депутатів. Це задумано аби спровокувати народ на огиду до своїх же громадян, українців.

Також РБК-Україна писало, що пропаганда Кремля вигадала: Україна замішана у файлах сексуального злочинця Джеффрі Епштейна.

