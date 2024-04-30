UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Одесі зросла кількість загиблих внаслідок вчорашнього ракетного удару

Фото: в Одесі зросла кількість загиблих внаслідок вчорашнього ракетного удару (t.me/odeskaODA)
Автор: Сергій Пишкін

В Одесі зросла кількість жертв внаслідок вчорашнього ракетного удару російських терористів по місту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Кіпера.

Кількість загиблих зросла до 5. В лікарні помер чоловік 1960 року народження.

За словами Кіпера, наразі в медзакладах продовжують лікування 23 постраждалих, серед яких:

  • 8 людей у важкому стані; 
  • 4 - у край важкому. 

 Зокрема серед постраждалих є 4-річна дитина. 

Ракетний удар по Одесі

Вчора, 29 квітня, російські терористи завдали ракетного удару по місту. Внаслідок обстрілу почалась пожежа у палаці студентів "Одеської юридичної академії", який ще називають "Замком Гаррі Поттера".

Як розповів начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук, під час ударів ворог застосував проти Одеси ракети зі шрапнеллю, які призначені для враження живої сили. 

Також, згідно з даними джерела РБК-Україна, внаслідок обстрілу поранення отримав ексдепутат Сергій Ківалов

Усі подробиці ворожих ударів по місту -  у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяОдеса