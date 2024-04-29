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Росіяни вдарили по Одесі ракетою зі шрапнеллю: потрібна для знищення живої сили

Одеса, Понеділок 29 квітня 2024 21:19
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Росіяни вдарили по Одесі ракетою зі шрапнеллю: потрібна для знищення живої сили Фото: Дмитро Плетенчук, начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня (facebook.com/Taclbery)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 29 квітня, використали для удару по Одесі ракету зі шрапнеллю. Вона призначена для ліквідації живої сили.

Про це заявив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ми Україна" в Telegram.

Він зазначив, що експерти все ще встановлюють тип озброєння, яким росіяни завдавали удару.

"Але можу констатувати, що на стінах навколо ураженого об'єкта спостерігаються дірки від шрапнелі, яка використовується для знищення живої сили та ведення бойових дій. Але не для ударів по цивільній інфраструктурі та мирним жителям", - наголосив Плетенчук.

Обстріл Одеси

Нагадаємо, сьогодні, 29 квітня, увечері росіяни завдали ракетного удару по Одесі. Внаслідок атаки розпочалася пожежа у палаці студентів місцевої юридичної академії.

Згідно з останніми даними, відомо, що в Одесі загинули 4 мирні жителі - троє жінок і один чоловік. Також є інформація про 32 поранених.

Також джерела РБК-Україна повідомили, що внаслідок атаки поранення отримав колишній нардеп Сергій Ківалов.

Усі деталі нового терористичного удару російських окупантів - у матеріалі РБК-Україна.

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