Як виглядає "Замок Гаррі Поттера" в Одесі після удару РФ: фото та відео

Росіяни у понеділок, 29 квітня, вкотре завдали ракетного удару по Одесі. Внаслідок обстрілу почалася пожежа в знаменитому палаці студентів "Одеської юридичної академії", який ще називають "Замком Гаррі Поттера".

У матеріалі використані фото та відео місцевого видання "Думська" та Офісу генерального прокурора України.

РБК-Україна зібрало фото та відео палаючого "Замку Гаррі Поттера" після атаки РФ.

Як повідомила виданню "Думська" речниця обласного управління ДСНС Марина Аверіна, пожежа в Палаці студентів Одеської юридичної академії, що почалася після ракетного удару, поширилася на 600 кв.м. У будівлі загинула одна людина.

Як видно на відео, дах "Замку Гаррі Поттера" практично повністю згорів. Пожежу продовжують гасити.

Ракетний удар по Одесі 29 квітня

Росія ввечері понеділка, 29 квітня, завдала ракетного удару по місту Одеса.

Внаслідок російської атаки загинули чотири людини, ще понад 30 - поранені.

Також були пошкоджені житлові будинки та цивільна інфраструктура.

Окрім того, внаслідок російського обстрілу зафіксовано пожежу в Палаці студентів ОНЮА. В Одесі він відомий як "Замок Гаррі Поттера".

Пізніше стало відомо, що під час ракетного удару по Одесі постраждав екснардеп Сергій Ківалов.

Як повідомили у Силах оборони півдня, російські війська використали для удару по Одесі ракету зі шрапнеллю. Вона призначена для ліквідації живої сили.

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