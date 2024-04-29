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Як виглядає "Замок Гаррі Поттера" в Одесі після удару РФ: фото та відео

Одеса, Понеділок 29 квітня 2024 21:35
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Як виглядає "Замок Гаррі Поттера" в Одесі після удару РФ: фото та відео Фото: "Замок Гаррі Поттера" в Одесі після удару РФ (t.me/odesacityofficial)
Автор: Тетяна Степанова

Росіяни у понеділок, 29 квітня, вкотре завдали ракетного удару по Одесі. Внаслідок обстрілу почалася пожежа в знаменитому палаці студентів "Одеської юридичної академії", який ще називають "Замком Гаррі Поттера".

РБК-Україна зібрало фото та відео палаючого "Замку Гаррі Поттера" після атаки РФ.

У матеріалі використані фото та відео місцевого видання "Думська" та Офісу генерального прокурора України.

Як видно на відео, дах "Замку Гаррі Поттера" практично повністю згорів. Пожежу продовжують гасити.

Офіс генерального прокурора опублікував фото наслідків ракетного удару РФ по Одесі.

Фото: t.me/pgo_gov_ua

Як повідомила виданню "Думська" речниця обласного управління ДСНС Марина Аверіна, пожежа в Палаці студентів Одеської юридичної академії, що почалася після ракетного удару, поширилася на 600 кв.м. У будівлі загинула одна людина.

Фото: t.me/dsns_telegram

Ракетний удар по Одесі 29 квітня

Росія ввечері понеділка, 29 квітня, завдала ракетного удару по місту Одеса.

Внаслідок російської атаки загинули чотири людини, ще понад 30 - поранені.

Також були пошкоджені житлові будинки та цивільна інфраструктура.

Окрім того, внаслідок російського обстрілу зафіксовано пожежу в Палаці студентів ОНЮА. В Одесі він відомий як "Замок Гаррі Поттера".

Пізніше стало відомо, що під час ракетного удару по Одесі постраждав екснардеп Сергій Ківалов.

Як повідомили у Силах оборони півдня, російські війська використали для удару по Одесі ракету зі шрапнеллю. Вона призначена для ліквідації живої сили.

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