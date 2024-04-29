Під час ракетного удару по Одесі постраждав екснардеп Сергій Ківалов
Колишній народний депутат Сергій Ківалов постраждав під час ракетного удару РФ по Одесі ввечері 29 квітня.
Цю інформацію підтвердили джерела РБК-Україна.
При цьому в мережі пишуть про те, що Ківалов отримав осколкове поранення стегна.
Його доставили в лікарню з венозною кровотечею.
Хто такий Сергій Ківалов
Сергій Ківалов - український політик, державний діяч та юрист. Народний депутат III-VII скликань. Входив до фракцій Соціал-демократична партія України Віктора Медведчука, "Єдина Україна" та Партії регіонів.
У 1997 році очолив юридичний інститут Одеського державного університету імені Мечникова і того ж року вивів його зі складу ОНУ, реорганізувавши в Одеську національну юридичну академію.
У 2001-2004 роках був головою Вищої ради юстиції.
У 2004-му був головою Центральної виборчої комісії, причетний до фальсифікації президентських виборів на користь Віктора Януковича.
У 2004-2006 роках Ківалов обіймав крісло ректора Юракадемії, з 2010 року - президент вишу.
18 січня 2018 року був одним із 36 депутатів, які голосували проти Закону про визнання українського суверенітету над окупованими територіями Донецької та Луганської областей.
У 2020 році балотувався на посаду міського голови Одеси та у передвиборчій кампанії обіцяв захищати російськомовне населення.
У жовтні 2023 року, повідомлялось, що Ківалов хоче пройти процедуру очищення люстьрацією і знову посісти крісло ректора створеної ним Одеської національної юридичної академії.
Ракетний удар по Одесі 29 квітня
Росія ввечері понеділка, 29 квітня, завдала ракетного удару по місту Одеса.
Внаслідок російської атаки загинули три людини, ще 20 - поранено.
Також були пошкоджені житлові будинки та цивільна інфраструктура.
Окрім того, внаслідок російського обстрілу зафіксовано пожежу в Палаці студентів ОНЮА. В Одесі він відомий як "Замок Гаррі Поттера".
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