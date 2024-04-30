В Одесі зросла кількість загиблих внаслідок вчорашнього ракетного удару

В Одесі зросла кількість жертв внаслідок вчорашнього ракетного удару російських терористів по місту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Кіпера.

Кількість загиблих зросла до 5. В лікарні помер чоловік 1960 року народження.

За словами Кіпера, наразі в медзакладах продовжують лікування 23 постраждалих, серед яких:

8 людей у важкому стані;

4 - у край важкому.

Зокрема серед постраждалих є 4-річна дитина.

Ракетний удар по Одесі

Вчора, 29 квітня, російські терористи завдали ракетного удару по місту. Внаслідок обстрілу почалась пожежа у палаці студентів "Одеської юридичної академії", який ще називають "Замком Гаррі Поттера".

Як розповів начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук, під час ударів ворог застосував проти Одеси ракети зі шрапнеллю, які призначені для враження живої сили.

Також, згідно з даними джерела РБК-Україна, внаслідок обстрілу поранення отримав ексдепутат Сергій Ківалов.

Усі подробиці ворожих ударів по місту - у матеріалі РБК-Україна.