В Одессе выросло количество погибших в результате вчерашнего ракетного удара

В Одессе возросло количество жертв в результате вчерашнего ракетного удара российских террористов по городу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

Число погибших возросло до 5. В больнице скончался мужчина 1960 года рождения.

По словам Кипера, в медучреждениях продолжают лечение 23 пострадавших, среди которых:

8 человек в тяжелом состоянии;

4 - в край тяжелом.

В частности, среди пострадавших есть 4-летний ребенок.

Ракетный удар по Одессе

Вчера, 29 апреля, российские террористы нанесли ракетный удар по городу. В результате обстрела начался пожар во дворце студентов "Одесской юридической академии", который еще называют "Замком Гарри Поттера".

Как рассказал начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук, во время ударов враг применил против Одессы ракеты со шрапнелью, которые предназначены для поражения живой силы.

Также, согласно данным источника РБК-Украина, в результате обстрела ранения получил экс-депутат Сергей Кивалов.

Все подробности вражеских ударов по городу - в материале РБК-Украина.