ua en ru
Пн, 15 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

В Одесі затримали підприємницю-агентку ГРУ, яка готувала удари по військових

Одеса, Понеділок 15 вересня 2025 15:16
UA EN RU
В Одесі затримали підприємницю-агентку ГРУ, яка готувала удари по військових Фото: СБУ викрила одеситку, що працювала на російське ГРУ (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Савченко Юлія

В Одесі затримали місцеву підприємницю, яка працювала на російську воєнну розвідку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Російська агентка передавала окупантам координати об’єктів Сил оборони, а також фотографувала автомобілі, які паркувалися біля цих будівель.

Ця інформація могла використовуватися не лише для обстрілів регіону, а й для підготовки терактів проти військових, що користувалися цими авто.

Шпигункою виявилася місцева підприємиця. Вона потрапила в поле зору російських спецслужб через знайомого, який мешкає в Росії та співпрацює з ГРУ.

Серед ймовірних цілей були підрозділи Служби безпеки та Збройних сил України, які беруть участь у бойових діях на південному фронті.

Співробітники СБУ затримали фігурантку безпосередньо під час фіксації транспорту біля оборонного об’єкта.

Під час обшуків у неї вилучили смартфон, де вона зберігала зібрані розвіддані та координувала дії зі своїми кураторами з ГРУ.

Жінці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України - державна зрада в умовах воєнного стану.За цей злочин їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: в Одесі схопили агентку РФ, яка передавала дані про військових (СБУ)

Нагадаємо, у Києві затримали 36-річну агентку ФСБ, яка вивчала систему охорони адмінбудівель Сил оборони. Її завданням було підготувати нові удари по столиці.

Також співробітники СБУ викрили ще двох російських агентів, які "зливали" дані про ЗСУ. Йдеться про затримання 20-річної жінки з Дніпропетровської області та ще одного інформатора росіян з Донецького регіону.

Нещодавно СБУ затримала агентку російського ГРУ, яка не лише коригувала удари по Дніпру, а й через TikTok поширювала змонтовані окупантами відео з закликами до українців скласти зброю.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Одеса ГРУ
Новини
Чи став виїзд чоловіків 18-22 років за кордон масовим: що кажуть у ДПСУ
Чи став виїзд чоловіків 18-22 років за кордон масовим: що кажуть у ДПСУ
Аналітика
Російські маневри на тлі війни: чи загрожують Україні та Європі навчання "Захід-2025"
Роман Коткореспондент РБК-Україна Російські маневри на тлі війни: чи загрожують Україні та Європі навчання "Захід-2025"