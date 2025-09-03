ua en ru
Чт, 04 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вбивство Парубія Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

СБУ ліквідувала мережу ГРУ: шпигуни наводили ракети та поширювали пропаганду у TikTok

Україна, Середа 03 вересня 2025 13:21
UA EN RU
СБУ ліквідувала мережу ГРУ: шпигуни наводили ракети та поширювали пропаганду у TikTok Фото: СБУ ліквідувала мережу ГРУ (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

СБУ затримала агентку російського ГРУ, яка не лише коригувала удари по Дніпру, а й через TikTok поширювала змонтовані окупантами відео з закликами до українців скласти зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Контррозвідка Служби безпеки затримала на Дніпропетровщині ще двох агентів російської воєнної розвідки. Вони коригували ракетно-дронові атаки РФ по Силах оборони та підприємствах, що розміщені у цьому регіоні.

За матеріалами справи, агенти були розосереджені по різних частинах області, а їхнім завданням був збір і передача відповідних фото і координат.

Так, у Дніпрі затримано 48-річну працівницю кондитерського заводу, яку окупанти завербували через її знайомого, що перебуває в російському полоні.

У подальшому жінка погодилася передавати спецслужбістам країни-агресора інформацію про наслідки повітряних атак РФ по обласному центру.

За допомогою агентки окупанти намагалися скоригувати повторні удари по провідних підприємствах важкої промисловості України.

Одночасно фігурантка виконувала ще одне замовлення РФ: поширювала з власної сторінки в ТікТоку змонтовані ворогом відеоролики із закликами до українців скласти зброю перед рашистами.

У Кривому Розі затримано 45-річного ексміліціонера, який наводив атаки агресора на запасні командні пункти та об’єкти укриття Сил безпеки та оборони на території міста.

Задокументовано, як він шпигував поблизу локацій підрозділів поліції та Національної гвардії, які беруть участь у боях на передовій та відбивають повітряні напади РФ на прифронтову громаду.

Співробітники СБУ затримали агента й убезпечили місця базування українських захисників. Як встановило розслідування, фігурант потрапив у поле зору окупантів, коли публікував антиукраїнські коментарі у Telegram-каналах.

Що загрожує затриманим

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України, а саме: державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.


Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Росіяни вербують українців

Зауважимо, що раніше на Херсонщині правоохоронці накрили агентурну групу ФСБ. Як виявилось, місцевий пенсіонер збирав розвіддані для ворога, а його спільниця керувала мережею просто з окупації.

Основною метою шпигуна було виявлення складів зі зброєю, боєприпасами та амуніцією українських військ.

Також СБУ викрила "крота", який працював на одній із ремонтних баз ЗСУ у Донецькій області. Російський агент коригував ворожий вогонь по українських військах на Краматорському напрямку, а також збирав інформацію.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
Новини
Зеленський прибув до Парижа на зустріч "коаліції рішучих"
Зеленський прибув до Парижа на зустріч "коаліції рішучих"
Аналітика
Путін посилить обстріли? Чи готова Україна до нових ударів по енергетиці
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Путін посилить обстріли? Чи готова Україна до нових ударів по енергетиці