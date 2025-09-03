СБУ ліквідувала мережу ГРУ: шпигуни наводили ракети та поширювали пропаганду у TikTok

СБУ затримала агентку російського ГРУ, яка не лише коригувала удари по Дніпру, а й через TikTok поширювала змонтовані окупантами відео з закликами до українців скласти зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України .

Контррозвідка Служби безпеки затримала на Дніпропетровщині ще двох агентів російської воєнної розвідки. Вони коригували ракетно-дронові атаки РФ по Силах оборони та підприємствах, що розміщені у цьому регіоні.

За матеріалами справи, агенти були розосереджені по різних частинах області, а їхнім завданням був збір і передача відповідних фото і координат.

Так, у Дніпрі затримано 48-річну працівницю кондитерського заводу, яку окупанти завербували через її знайомого, що перебуває в російському полоні.

У подальшому жінка погодилася передавати спецслужбістам країни-агресора інформацію про наслідки повітряних атак РФ по обласному центру.

За допомогою агентки окупанти намагалися скоригувати повторні удари по провідних підприємствах важкої промисловості України.

Одночасно фігурантка виконувала ще одне замовлення РФ: поширювала з власної сторінки в ТікТоку змонтовані ворогом відеоролики із закликами до українців скласти зброю перед рашистами.

У Кривому Розі затримано 45-річного ексміліціонера, який наводив атаки агресора на запасні командні пункти та об’єкти укриття Сил безпеки та оборони на території міста.

Задокументовано, як він шпигував поблизу локацій підрозділів поліції та Національної гвардії, які беруть участь у боях на передовій та відбивають повітряні напади РФ на прифронтову громаду.

Співробітники СБУ затримали агента й убезпечили місця базування українських захисників. Як встановило розслідування, фігурант потрапив у поле зору окупантів, коли публікував антиукраїнські коментарі у Telegram-каналах.

Що загрожує затриманим

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України, а саме: державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.