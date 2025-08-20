СБУ зірвала план РФ у двох областях: затримано 20-річну агентку та не тільки
Співробітники СБУ викрили ще двох російських агентів, які "зливали" дані про ЗСУ. Йдеться про затримання 20-річної жінки з Дніпропетровської області та ще одного інформатора росіян з Донецького регіону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України (СБУ).
Деталі справи
За даними слідства, вони збирали координати для підготовки ракетно-бомбових, дронових та артилерійських атак РФ по Силах оборони.
Як повідомили в СБУ, 20-річна мешканка Синельниківського району Дніпропетровської області передавала ворогу інформацію про транзитні зупинки українських ешелонів.
Жінка встановила біля залізничної колії приховану відеокамеру з павербанком та віддаленим доступом для російських спецслужбістів.
У Донецькій області інший інформатор "зливав" окупантам координати для ударів керованими авіабомбами та далекобійною артилерією по оборонцях Слов’янська. Основними цілями ворога були укріпрайони ЗСУ та склади з боєприпасами і пальним.
Отримані дані чоловік передавав бойовику угруповань РФ, який співпрацює з російською воєнною розвідкою.
СБУ задокументувала злочинну діяльність обох інформаторів та вилучила у них мобільні телефони, які використовувалися для зв’язку з ворогом.
Що загрожує
Наразі затриманим повідомлено про підозру за чч. 1, 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань).
Їм загрожує до 8 років тюрми.
Фото: СБУ затримала двох агентів РФ у Донецькій та Дніпропетровській областях (t.me/SBUkr)
Інші викриття агентів РФ в Україні
Нещодавно СБУ на Донеччині затримала жінку, яку підозрюють у зборі інформації про українські війська для атак на Краматорському напрямку.
Продавчиня магазину вела розвідку для російських спецслужб, знімаючи колони ЗСУ з вікна власного будинку та дізнаючись координати запасних командних пунктів і складів.
Також українські спецслужби затримали агентку російської розвідки, яка збирала дані для нового ракетного удару по Запоріжжю. Ворожою інформаторкою виявилась колишня працівниця Пенсійного фонду.
Раніше працівники СБУ затримали 16-річного студента, який працював на російську воєнну розвідку та коригував повітряні атаки по Полтавщині й Дніпропетровщині. Юнак перебуває під вартою.