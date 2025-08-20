ua en ru
Чт, 21 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

СБУ зірвала план РФ у двох областях: затримано 20-річну агентку та не тільки

Середа 20 серпня 2025 10:41
UA EN RU
СБУ зірвала план РФ у двох областях: затримано 20-річну агентку та не тільки Фото: СБУ зірвала план РФ у двох областях (facebook. com SecurSerUkraine)
Автор: Ірина Глухова

Співробітники СБУ викрили ще двох російських агентів, які "зливали" дані про ЗСУ. Йдеться про затримання 20-річної жінки з Дніпропетровської області та ще одного інформатора росіян з Донецького регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України (СБУ).

Деталі справи

За даними слідства, вони збирали координати для підготовки ракетно-бомбових, дронових та артилерійських атак РФ по Силах оборони.

Як повідомили в СБУ, 20-річна мешканка Синельниківського району Дніпропетровської області передавала ворогу інформацію про транзитні зупинки українських ешелонів.

Жінка встановила біля залізничної колії приховану відеокамеру з павербанком та віддаленим доступом для російських спецслужбістів.

У Донецькій області інший інформатор "зливав" окупантам координати для ударів керованими авіабомбами та далекобійною артилерією по оборонцях Слов’янська. Основними цілями ворога були укріпрайони ЗСУ та склади з боєприпасами і пальним.

Отримані дані чоловік передавав бойовику угруповань РФ, який співпрацює з російською воєнною розвідкою.

СБУ задокументувала злочинну діяльність обох інформаторів та вилучила у них мобільні телефони, які використовувалися для зв’язку з ворогом.

Що загрожує

Наразі затриманим повідомлено про підозру за чч. 1, 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань).

Їм загрожує до 8 років тюрми.

Фото: СБУ затримала двох агентів РФ у Донецькій та Дніпропетровській областях (t.me/SBUkr)

Інші викриття агентів РФ в Україні

Нещодавно СБУ на Донеччині затримала жінку, яку підозрюють у зборі інформації про українські війська для атак на Краматорському напрямку.

Продавчиня магазину вела розвідку для російських спецслужб, знімаючи колони ЗСУ з вікна власного будинку та дізнаючись координати запасних командних пунктів і складів.

Також українські спецслужби затримали агентку російської розвідки, яка збирала дані для нового ракетного удару по Запоріжжю. Ворожою інформаторкою виявилась колишня працівниця Пенсійного фонду.

Раніше працівники СБУ затримали 16-річного студента, який працював на російську воєнну розвідку та коригував повітряні атаки по Полтавщині й Дніпропетровщині. Юнак перебуває під вартою.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Війна в Україні
Новини
Для миру потрібен сигнал. Зеленський відповів, коли можливе припинення вогню з РФ
Для миру потрібен сигнал. Зеленський відповів, коли можливе припинення вогню з РФ
Аналітика
Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"