В Одессе задержали предпринимательницу-агентку ГРУ, которая готовила удары по военным

Одесса, Понедельник 15 сентября 2025 15:16
В Одессе задержали предпринимательницу-агентку ГРУ, которая готовила удары по военным Фото: СБУ разоблачила одесситку, работавшую на российское ГРУ (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Савченко Юлія

В Одессе задержали местную предпринимательницу, которая работала на российскую военную разведку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Российский агент передавала оккупантам координаты объектов Сил обороны, а также фотографировала автомобили, которые парковались возле этих зданий.

Эта информация могла использоваться не только для обстрелов региона, но и для подготовки терактов против военных, которые пользовались этими авто.

Шпионкой оказалась местная предпринимательница. Она попала в поле зрения российских спецслужб через знакомого, который живет в России и сотрудничает с ГРУ.

Среди вероятных целей были подразделения Службы безопасности и Вооруженных сил Украины, которые участвуют в боевых действиях на южном фронте.

Сотрудники СБУ задержали фигурантку непосредственно во время фиксации транспорта возле оборонного объекта.

Во время обысков у нее изъяли смартфон, где она хранила собранные разведданные и координировала действия со своими кураторами из ГРУ.

Женщине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена в условиях военного положения. за это преступление ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Фото: в Одессе схватили агента РФ, которая передавала данные о военных (СБУ)

Напомним, в Киеве задержали 36-летнюю агентку ФСБ, которая изучала систему охраны админзданий Сил обороны. Ее задачей было подготовить новые удары по столице.

Также сотрудники СБУ разоблачили еще двух российских агентов, которые "сливали" данные о ВСУ. Речь идет о задержании 20-летней женщины из Днепропетровской области и еще одного информатора россиян из Донецкого региона.

Недавно СБУ задержала агента российского ГРУ, которая не только корректировала удары по Днепру, но и через TikTok распространяла смонтированные оккупантами видео с призывами к украинцам сложить оружие.

