Готувала удари по військових об’єктах у Києві: СБУ викрила російську агентку

У Києві затримали 36-річну агентку ФСБ, яка вивчала систему охорони адмінбудівель Сил оборони. Її завданням було підготувати нові удари по столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України .

Кіберфахівці СБУ викрили у столиці чергову російську агентку. Вона збирала секретні відомості про захист адмінбудівель Сил оборони та готувала їх передачу своєму куратору.

Затримали жінку "на гарячому" - саме під час спроби дорозвідки біля Головного управління Нацгвардії.

Які дані вона збирала

Агентка мала скласти детальний план розташування контрольно-пропускних пунктів та службових парковок по периметру адмінбудівлі.

Окрім того, вона відпрацьовувала розвідку пунктів базування територіальних центрів комплектування (ТЦК) у різних районах Києва.

У планах російської сторони було використати отримані дані для підготовки терактів і ракетних атак проти столиці.

Що відомо про підозрювану

Встановлено, що агенткою виявилася 36-річна місцева фрілансерка. Її дистанційно завербувала ФСБ через знайомого з окупованого Криму, який давно співпрацює з Росією.

Жінка розраховувала, що після виконання завдань отримає "евакуацію" до РФ через треті країни.

Під час обшуків у зрадниці вилучили смартфон, який вона використовувала для зв’язку з куратором.

Їй уже повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ - державна зрада в умовах воєнного стану. Зараз агентка перебуває під вартою, їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Фото: затримання агентки ФСБ у Києві (СБУ)