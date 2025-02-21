В Одесі запровадили відключення світла після атак на енергооб'єкти

Відключення світла в Одесі були запроваджені у п'ятницю, 21 лютого. Обмеження діють для побутових та промислових споживачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Як зазначили енергетики, триває ліквідація наслідків російських дронових атак на енергооб’єкти в Одеській області. Фахівці працюють для якнайшвидшого відновлення стабільного електропостачання. "Наразі оператор системи розподілу (обленерго) вимушено застосовує мережеві обмеження, що зумовлює необхідність відключень промислових та побутових споживачів м.Одеса", - йдеться у повідомленні. За даними "Укренерго", споживання електроенергії залишається стабільно високим. Сьогодні станом на 8:30 його рівень був таким же, як в цей час попереднього дня. Як повідомлялося раніше, для збалансування енергосистеми сьогодні з 06:00 до 20:00 застосовуються обмеження потужності для промисловості. Відключення світла для споживачів не діють, за винятком аварійних ситуацій в мережах.