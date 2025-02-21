В Одессе ввели отключения света после атак на энергообъекты

Отключения света в Одессе были введены в пятницу, 21 февраля. Ограничения действуют для бытовых и промышленных потребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

Как отметили энергетики, продолжается ликвидация последствий российских дроновых атак на энергообъекты в Одесской области. Специалисты работают для скорейшего восстановления стабильного электроснабжения. "Сейчас оператор системы распределения (облэнерго) вынужденно применяет сетевые ограничения, что вызывает необходимость отключений промышленных и бытовых потребителей г. Одесса", - говорится в сообщении. По данным "Укрэнерго", потребление электроэнергии остается стабильно высоким. Сегодня по состоянию на 8:30 его уровень был таким же, как в это время предыдущего дня. Как сообщалось ранее, для сбалансирования энергосистемы сегодня с 06:00 до 20:00 применяются ограничения мощности для промышленности. Отключения света для потребителей не действуют, за исключением аварийных ситуаций в сетях.