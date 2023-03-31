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В Одесі запрацюють фонтани: названо дату

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Одеса, П'ятниця 31 березня 2023 14:01
В Одесі запрацюють фонтани: названо дату Фото: в Одесі запрацюють фонтани з 1 квітня (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В Одесі вирішили запустити фонтани з 1 квітня. Вони працюватимуть з 9:00 до 21:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеську міську раду.

Фонтани будуть працювати:

  • на Театральній площі,
  • в сквері Пале-Рояль,
  • в Міському саду,
  • на Соборній площі.

Також запустять фонтан-пам'ятник загиблим правоохоронцям на Олександрівському проспекті.

Нагадаємо, сьогодні в Одесі завершують опалювальний сезон.

РБК-Україна також повідомляло, що в Одесі демонтували меморіальну дошку на честь Олександра Суворова.

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