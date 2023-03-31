В Одесі запрацюють фонтани: названо дату
В Одесі вирішили запустити фонтани з 1 квітня. Вони працюватимуть з 9:00 до 21:00.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеську міську раду.
Фонтани будуть працювати:
- на Театральній площі,
- в сквері Пале-Рояль,
- в Міському саду,
- на Соборній площі.
Також запустять фонтан-пам'ятник загиблим правоохоронцям на Олександрівському проспекті.
Нагадаємо, сьогодні в Одесі завершують опалювальний сезон.
РБК-Україна також повідомляло, що в Одесі демонтували меморіальну дошку на честь Олександра Суворова.
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