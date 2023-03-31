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В Одессе заработают фонтаны: названа дата

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Одесса, Пятница 31 марта 2023 14:01
В Одессе заработают фонтаны: названа дата Фото: в Одессе заработают фонтаны с 1 апреля (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В Одессе решили запустить фонтаны с 1 апреля. Они будут работать с 9:00 до 21:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесский городской совет.

Фонтаны будут работать:

  • на Театральной площади,
  • в сквере Пале-Рояль,
  • в Городском саду,
  • на Соборной площади.

Также запустят фонтан-памятник погибшим правоохранителям на Александровском проспекте.

Напомним, сегодня в Одессе завершают отопительный сезон.

РБК-Украина также сообщало, что в Одессе демонтировали мемориальную доску в честь Александра Суворова.

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