В Одессе заработают фонтаны: названа дата

В Одессе решили запустить фонтаны с 1 апреля. Они будут работать с 9:00 до 21:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесский городской совет .

Фонтаны будут работать:

на Театральной площади,

в сквере Пале-Рояль,

в Городском саду,

на Соборной площади.

Также запустят фонтан-памятник погибшим правоохранителям на Александровском проспекте.

Напомним, сегодня в Одессе завершают отопительный сезон.

РБК-Украина также сообщало, что в Одессе демонтировали мемориальную доску в честь Александра Суворова.

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