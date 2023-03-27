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В Одесі демонтували меморіальну дошку полководцю Суворову

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Одеса, Понеділок 27 березня 2023 17:41
В Одесі демонтували меморіальну дошку полководцю Суворову Фото: в Одесі демонтували меморіальну дошку полководцю Суворову (monuments.top)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В центрі Одеси демонтували меморіальну дошку на честь російського полководця Олександра Суворова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думську".

Видання зауважує, що пам'ятна дошка була розміщена на фасаді будинку №2 на вулиці Приморській, яка з 1969 до 1995 року мала ім'я Суворова.

Нагадаємо, в Одесі також вирішили знести пам'ятник російському письменнику Максиму Горькому.

До того ж, у місті демонтували пам'ятники Катерині II та Суворову.

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