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В Одесі завершують опалювальний сезон

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Одеса, Четвер 30 березня 2023 15:55
В Одесі завершують опалювальний сезон Фото: в Одесі опалювальний сезон завершать 31 березня (Віталій Носач, РБК-УКраїна)
Автор: РБК-Україна

Опалювальний сезон в Одесі завершиться завтра, 31 березня. Відповідне розпорядження підписав мер Геннадій Труханов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мерії.

"З 1 квітня розпочнуться планові роботи з ремонту теплового господарства", - додали в міській раді Одеси.

Також зазначимо, що сьогодні в Одесі піднялася температура до 8 градусів тепла, вночі був мороз -1. Найближчими днями у місті очікується дощ, а температура вдень підніметься до 11-12 градусів тепла.

Раніше ми писали про те, що 31 березня завершується опалювальний сезон і в Полтаві. Також відключення опалення анонсували і в Миколаєві.

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Одеса Опалювальный сезон
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