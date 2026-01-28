В Одесі зафіксували масовий викид морських коників: що кажуть екоінспектори

На узбережжі Чорного моря в Одесі виявили масовий викид загиблих чорноморських морських коників. На квадратному метрі пляжу екоінспектори знайшли від 2 до 92 особин.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу у Facebook .

Що сталося

Починаючи з 27 січня 2026 року, в мережі з’явилися повідомлення про масовий викид загиблих морських коників виду Hippocampus guttulatus на узбережжі Чорного моря. Зокрема, йшлося про район пляжу "Ланжерон" в Одесі.

З метою перевірки цієї інформації 28 січня державні інспектори ПЕК №1 провели обстеження прибережної смуги.

Результати обстеження узбережжя

Екоінспектори оглянули ділянку узбережжя від пляжу "Ланжерон" до 16-ї станції Великого Фонтану. Під час перевірки було зафіксовано викиди морських коників уздовж берегової лінії.

За даними інспекції, щільність загиблих особин коливалася від 2 до 92 екземплярів на один квадратний метр узбережжя. При цьому кількість морських коників поступово зменшувалася у напрямку 16-ї станції Великого Фонтану.

На квадратному метрі пляжу екоінспектори знайшли від 2 до 92 особин морських коників (фото: facebook.com.sw.dei2)

Що могло стати причиною загибелі

Для встановлення можливих причин загибелі водних організмів екоінспектори відібрали проби морської води.

"З метою з’ясування причин загибелі водних біоресурсів Інспекцією відібрано проби морської води для проведення лабораторних досліджень", - повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Аналізи проводитимуть у лабораторії інспекції. Результати обіцяють оприлюднити після завершення досліджень.

Що далі

У відомстві зазначили, що ПЕК №1 продовжує моніторинг стану прибережної зони Чорного моря.

Екоінспектори запевняють, що громадськість буде поінформована про результати лабораторних досліджень та можливі причини масової загибелі морських коників одразу після їх отримання.