В Одессе зафиксировали массовый выброс морских коньков: что говорят экоинспекторы

На побережье Черного моря в Одессе обнаружили массовый выброс погибших черноморских морских коньков. На квадратном метре пляжа экоинспекторы нашли от 2 до 92 особей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа в Facebook .

Что произошло

Начиная с 27 января 2026 года, в сети появились сообщения о массовом выбросе погибших морских коньков вида Hippocampus guttulatus на побережье Черного моря. В частности, речь шла о районе пляжа "Ланжерон" в Одессе.

С целью проверки этой информации 28 января государственные инспекторы ТЭК №1 провели обследование прибрежной полосы.

Результаты обследования побережья

Экоинспекторы осмотрели участок побережья от пляжа "Ланжерон" до 16-й станции Большого Фонтана. Во время проверки были зафиксированы выбросы морских коньков вдоль береговой линии.

По данным инспекции, плотность погибших особей колебалась от 2 до 92 экземпляров на один квадратный метр побережья. При этом количество морских коньков постепенно уменьшалось по направлению к 16-й станции Большого Фонтана.

На квадратном метре пляжа экоинспекторы нашли от 2 до 92 особей морских коньков (фото: facebook.com.sw.dei2)

Что могло стать причиной гибели

Для установления возможных причин гибели водных организмов экоинспекторы отобрали пробы морской воды.

"С целью выяснения причин гибели водных биоресурсов Инспекцией отобраны пробы морской воды для проведения лабораторных исследований", - сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

Анализы будут проводить в лаборатории инспекции. Результаты обещают обнародовать после завершения исследований.

Что дальше

В ведомстве отметили, что ТЭК №1 продолжает мониторинг состояния прибрежной зоны Черного моря.

Экоинспекторы уверяют, что общественность будет проинформирована о результатах лабораторных исследований и возможных причинах массовой гибели морских коньков сразу после их получения.