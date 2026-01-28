У Києві сотні будинків замерзають без тепла: Зеленський вимагає оперативності
Президент України Володимир Зеленський вимагає більше оперативності у поверненні тепла в будинки Києва. Досі без опалення понад 700 багатоповерхівок у трьох районах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського в Telegram.
Президент зазначив, що на Київщині тривають значні відключення споживачів від електрики. Він додав, що у столиці частково вдалося зменшити кількість будинків, які досі без опалення.
"Станом на цей день таких будинків більше ніж 700 у трьох районах столиці. Ремонтні бригади працюють по максимуму. На допомогу столиці залучені бригади майже з усієї нашої держави. Але потрібно значно більше оперативності в рішеннях саме на міському рівні у Києві", - наголосив Зеленський.
Лідер країни розповів про доповідь МВС щодо надання допомоги та гарячого харчування в пунктах підтримки й обігріву. За його словами, вчора 6200 людей отримали гаряче харчування.
"Достатній ресурс у резерві, щоб за необхідності збільшити можливості пунктів підтримки та обігріву, а також обсяги гарячого харчування", - зауважив він.
Зеленський також висловив співчуття рідним і близьким людей, які сьогодні загинули в Білогородці на Київщині внаслідок влучання російського дрона у житловий будинок. Він повідомив, що чотирирічну дитину вдалося врятувати.
Ситуація з теплом і світлом у Києві
Нагадаємо, 27 січня у КМВА заявили, що вже найближчим часом Київ повернеться до графіків відключень світла. Водночас мешканців столиці попередили, що вони будуть жорсткішими.
Зазначимо, в ніч на 24 січня росіяни здійснили удари по столиці за допомогою дронів та ракет. Комунальні служби та енергетики Києва працюють над відновленням подачі електроенергії, тепла та води після атаки на критичну інфраструктуру.
У неділю, 25 січня, до теплопостачання під'єднали понад 340 будинків. У столиці цілодобово працюють понад 90 Пунктів незламності, додаткові намети обігріву розгорнуті безпосередньо у дворах багатоповерхівок.
Також у Києві тимчасово обмежили централізоване постачання гарячої води в частині багатоповерхівок через складну енергетичну ситуацію після масованих атак РФ.
Вдень в понеділок, 26 січня, енергетики повернули Київську область до графіків відключень світла після майже двох тижнів екстрених відключень.
Крім того, лідер країни Володимир Зеленський заявив, що всі строки по відновленню теплопостачання у Києві не можна вважати задовільними – треба діяти швидше.