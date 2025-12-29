Узбережжя Одеси після забруднення: що показала нова перевірка пляжів

Станом на 29 грудня екологічна ситуація на одеських пляжах значно покращилася. За результатами моніторингу, слідів масового забруднення узбережжя не зафіксовано, а рівень нафто- та олійних домішок у морській воді суттєво зменшився.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення офіційного каналу начальника Одеської МВА у Telegram .

Пляжі без забруднення

За даними екологічного моніторингу, який провели 27 та 28 грудня, не виявлено забруднення відходами олії в акваторії Чорного моря та на піщаній зоні таких пляжів:

Ланжерон

Відрада

Дельфін

Аркадія

15-та і 16-та станції Великого Фонтану

територія поблизу ресторану YUG

Де ще фіксують сліди

Водночас за візуальними спостереженнями зафіксовано значне зменшення забруднення на Інклюзивному пляжі (11-та станція Великого Фонтану). Наразі там залишаються лише дрібні розсіяні плями на воді.

На пляжі Санторіні, де 26 грудня Департамент муніципальної безпеки встановив бонові загородження, рівень забруднення вдалося суттєво знизити, однак окремі сліди олії ще фіксуються.

Загиблих птахів не виявлено

За інформацією екологів, упродовж вихідних загиблих птахів на узбережжі не виявлено.

Одеські пляжі станом на 29 грудня (фото: Офіційний канал начальника Одеської МВА / Telegram)