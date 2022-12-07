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В Одесі відновили водопостачання

Фото: В Одесі відновили водопостачання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

Станом на вечір 6 грудня в Одесі було повністю відновлено водопостачання. Також у 88% жителів мало з'явитись опалення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram одеської міськради.

"Водопостачання та водовідведення відновлено по всьому місту. Вдень у тих районах, де не було води, її забезпечували комунальні автівки", - зазначили у мерії.

Водночас 11 районних та квартальних котелен і Одеська ТЕЦ працюють у штатному режимі. Це близько 88% абонентів, тобто з теплом вже понад 600 тисяч людей.

"ДТЕК та Укренерго працюють над відновленням потужностей для подачі електроенергії в усі райони. На допомогу їм направлена комунальна техніка", - додали у міськраді.

Нагадаємо, 5 грудня росіяни ракетним ударом пошкодили два інфраструктурні об'єкти та житлові будинки в Одесі.

Окрім цього, були знеструмлені всі насосні станції, місто залишилося без води.

Також ворог атакував підстанцію у Біляївці, яка живить водонасосну станцію, що постачає воду до Одеси та населених пунктів на околицях міста.

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ОдесаВійна Росії проти України