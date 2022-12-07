В Одессе возобновили водоснабжение

По состоянию на вечер 6 декабря в Одессе полностью восстановлено водоснабжение. Также у 88% жителей должно было появиться отопление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram одесского горсовета.

"Водоснабжение и водоотвод возобновлено по всему городу. Днем в тех районах, где не было воды, ее обеспечивали коммунальные автомобили", - отметили в мэрии.

В то же время 11 районных и квартальных котельных и Одесская ТЭЦ работают в штатном режиме. Это около 88% абонентов, то есть с теплом уже более 600 тысяч человек.

"ДТЭК и Укрэнерго работают над восстановлением мощностей для подачи электроэнергии во все районы. В помощь им направлена коммунальная техника", - добавили в горсовете.