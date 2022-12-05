Удари по Одеській області: пошкоджено об'єкти інфраструктури, є постраждалий

Російські війська 5 грудня завдали ракетних ударів по Одеській області. Внаслідок чого пошкоджено два інфраструктурні об'єкти, а також постраждала людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенко в Telegram .

"Одеська область, 05.12.22. Внаслідок російської атаки пошкоджено два інфраструктурні об'єкти. Одна людина госпіталізована. ДСНС вже працює на місці", - написав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одесі та низці населених пунктів області повністю відсутнє водопостачання внаслідок знеструмлення системи.

Сьогодні російська армія знову вдалася до масованого удару територією України. На тлі атаки у деяких регіонах спостерігаються перебої зі світлом. Докладніше - у матеріалі РБК-Україна.

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