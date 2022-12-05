В Одесі знеструмлено всі насосні станції, місто залишилося без води

В Одесі та низці населених пунктів області повністю відсутнє водопостачання внаслідок знеструмлення системи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне .

За інформацією "Інфоксводоканалу", в обласному центрі без електрики залишились усі насосні станції та резервні лінії. Відновлення водопостачання розпочнеться після закінчення повітряної тривоги у регіоні.

Оновлено (15:30)

Повідомляється, що в Одесі також зупинено всі міські котельні. Їхню роботу буде відновлено після відновлення електро- та водопостачання у місті.