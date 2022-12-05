В Одесі знеструмлено всі насосні станції, місто залишилося без води
В Одесі та низці населених пунктів області повністю відсутнє водопостачання внаслідок знеструмлення системи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.
За інформацією "Інфоксводоканалу", в обласному центрі без електрики залишились усі насосні станції та резервні лінії. Відновлення водопостачання розпочнеться після закінчення повітряної тривоги у регіоні.
Оновлено (15:30)
Повідомляється, що в Одесі також зупинено всі міські котельні. Їхню роботу буде відновлено після відновлення електро- та водопостачання у місті.
Нагадаємо, що в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що РФ запустила ракети з Каспійського та Чорного морів. Він попередив, що може бути кілька хвиль запусків.
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