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В Одесі знеструмлено всі насосні станції, місто залишилося без води

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Одеса, Понеділок 05 грудня 2022 15:10
В Одесі знеструмлено всі насосні станції, місто залишилося без води Фото: в Одесі знеструмлено всі насосні станції (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

В Одесі та низці населених пунктів області повністю відсутнє водопостачання внаслідок знеструмлення системи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

За інформацією "Інфоксводоканалу", в обласному центрі без електрики залишились усі насосні станції та резервні лінії. Відновлення водопостачання розпочнеться після закінчення повітряної тривоги у регіоні.

Оновлено (15:30)

Повідомляється, що в Одесі також зупинено всі міські котельні. Їхню роботу буде відновлено після відновлення електро- та водопостачання у місті.

Нагадаємо, що в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що РФ запустила ракети з Каспійського та Чорного морів. Він попередив, що може бути кілька хвиль запусків.

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Одеса Водопостачання ракетный удар
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