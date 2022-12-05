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Водопостачання під загрозою? Стали відомі подробиці удару по Одеській області

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Одеса, Понеділок 05 грудня 2022 16:53
Водопостачання під загрозою? Стали відомі подробиці удару по Одеській області Фото: окупанти знеструмили водонасосну станцію, яка забезпечує водою Одесу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська 5 грудня завдали ракетного удару по підстанції в Біляївці, яка живить водонасосну станцію, яка постачає воду до Одеси та населених пунктів на околицях міста.

Про це заявив мер міста Генналій Труханов, передає РБК-Україна з посиланням на "Думську".

За словами мера, один із ракетних ударів припав по електростанції, яка живила ВНС.

Наразі енергетики оцінюють масштаб збитків та розробляють план відновлювальних заходів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що окупанти вдарили по Одеській області. Внаслідок чого пошкоджено два інфраструктурні об'єкти, а також постраждала людина.

На даний момент Одесі та низці населених пунктів області повністю відсутнє водопостачання внаслідок знеструмлення системи.

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