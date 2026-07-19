В Одесі відкрили пляжі, але попередили про небезпеку

Навіщо відкрили пляжі

За словами керівника ОВА, зони відпочинку біля моря запустили не для туризму. Їх відкрили заради оздоровлення українців, насамперед військовослужбовців, ветеранів та їхніх дітей, які перебувають у постійному стресі через війну.

Наразі в регіоні офіційно працюють 40 пляжних зон. Вони пройшли необхідні обстеження, мають облаштовані укриття та вважаються відносно безпечними.

Чому відпочивати біля моря небезпечно

Очільник ОВА закликав громадян бути максимально обережними та в жодному разі не відвідувати лінію узбережжя, яка не відповідає безпековим умовам.

Пляжі Одещини є зоною підвищеного ризику під час повітряних атак.

"Дрони та ракети здебільшого заходять з боку моря, і саме пляжна зона стає першою лінією, де працює ППО. Саме тому надзвичайно важливо не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та негайно прямувати до укриття у разі її оголошення", - наголосив Олег Кіпер.