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Ракети РФ поцілили в парк розваг на Одещині: є загиблі та поранена дитина

20:51 18.07.2026 Сб
1 хв
Загалом постраждало 4 людини
aimg Валерія Абабіна
Ракети РФ поцілили в парк розваг на Одещині: є загиблі та поранена дитина Фото: Ракетний удар по Одещині загинуло двоє (facebook.com DSNSKyiv)
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Росія вдарила ракетами по житловому сектору та цивільній інфраструктурі Одещини - внаслідок влучання ворожої ракети загинули двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

Удар по парку розваг

За словами Кіпера, ворог цинічно завдав ракетних ударів по житловому сектору та цивільній інфраструктурі Одещини.

Внаслідок влучання ворожої ракети по території парку розваг зруйновано рибацькі будинки, пошкоджено 6 легкових автомобілів.

За попередньою інформацією, двоє людей загинули. Ще четверо отримали травми - серед них дитина. Пошуково-рятувальна операція триває, оскільки під завалами досі можуть залишатися люди.

Ще один населений пункт також потрапив під ворожий обстріл - там пошкоджено житловий будинок і два легкові автомобілі, поранення отримав один чоловік.

На всіх місцях ударів наразі задіяні профільні служби, дані про наслідки триває встановлювати.

Нагадаємо, протягом дня Одеса знаходиться під ворожим обстрілом. Так вранці 18 липня Росія вже завдала масованого удару по портовій інфраструктурі Одеської області - в акваторії Чорного моря ворог атакував іноземне торговельне судно під прапором Антигуа і Барбуди.

Крім того, вдень ворожий дрон впав біля вантажівки на Одещині - водій отримав осколкові поранення.

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