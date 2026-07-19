В Одессе открыли пляжи, но предупредили об опасности

В Одесской области открыли 40 пляжных зон для оздоровления людей, однако пребывание там несет риски безопасности из-за работы противовоздушной обороны.
Об этом заявил глава Одесской ОВА Олег Кипер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.
По словам руководителя ОВА, зоны отдыха у моря запустили не для туризма. Их открыли ради оздоровления украинцев, прежде всего военнослужащих, ветеранов и их детей, которые находятся в постоянном стрессе из-за войны.
В настоящее время в регионе официально работают 40 пляжных зон. Они прошли необходимые обследования, имеют обустроенные укрытия и считаются относительно безопасными.
Глава ОВА призвал граждан быть максимально осторожными и ни в коем случае не посещать линию побережья, не отвечающую условиям безопасности.
Пляжи Одесской области являются зоной повышенного риска во время воздушных атак.
"Дроны и ракеты в большинстве своем заходят со стороны моря, и именно пляжная зона становится первой линией, где работает ПВО. Именно поэтому чрезвычайно важно не игнорировать сигналы воздушной тревоги и немедленно направляться к укрытию в случае ее объявления", - подчеркнул Олег Кипер.
Напомним, в субботу, 18 июля, Россия нанесла массированный удар по портовой инфраструктуре Одесской области, попав также в иностранное торговое судно. В результате этого обстрела погиб один человек, есть раненые.
В тот же день российские ракеты РФ попали в парк развлечений в Одесской области, а также ударили по жилому сектору и гражданской инфраструктуре. Этот удар унес жизни двух человек, а всего пострадали четыре человека, среди которых ранен ребенок.
В целом из-за постоянных обстрелов в Одесской области объявляют по 10 тревог в сутки, а местные власти призывают граждан строго соблюдать правила безопасности.