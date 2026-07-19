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На Одещині по 10 тривог на добу: в ОВА розкрили наслідки атак з початку липня

16:34 19.07.2026 Нд
1 хв
Серед 69 поранених за тиждень - шестеро дітей
aimg Валерія Абабіна
На Одещині по 10 тривог на добу: в ОВА розкрили наслідки атак з початку липня Фото: Наслідки російської атаки на Одещину (t.me/odeskaODA)
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За минулий тиждень російські війська випустили по Одещині близько 300 повітряних цілей - в середньому 50-60 дронів і ракет на добу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

Скільки цілей летить у регіон

Одещина перебуває під постійними комбінованими ударами - росіяни застосовують ударні БпЛА та ракети різних типів. Через щільність атак у регіоні фіксують щонайменше 10 повітряних тривог на добу.

"Одещина знаходиться під постійними комбінованими обстрілами ворожих БпЛА та ракет різних типів. Протягом останніх днів фіксуємо щонайменше 10 повітряних тривог на добу", - зазначено в заяві.

Скільки людей постраждало

Лише за останні тижні унаслідок російських атак на Одещині загинули 18 людей, ще 69 отримали поранення. Серед постраждалих - шестеро дітей.

За цей же час ворог спрямував на регіон близько 300 повітряних цілей.

Нагадаємо, лише за останні дні росіяни завдали кількох гучних ударів по Одещині. Уночі проти 16 липня внаслідок ракетної атаки на Одесу загинули двоє людей - серед них жінка, шла до укриття в парку з дітьми.

А 18 липня росіяни знову масовано вдарили по регіону - під удар потрапило іноземне торговельне судно.

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