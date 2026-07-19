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В Одесі відкрили пляжі, але попередили про небезпеку

17:20 19.07.2026 Нд
2 хв
Що саме загрожує людям під час повітряних атак біля моря?
aimg Сергій Козачук
В Одесі відкрили пляжі, але попередили про небезпеку Фото: в Одесі відкрили пляжі, але попередили про небезпеку (Getty Images)
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В Одеської області відкрили 40 пляжних зон для оздоровлення людей, проте перебування там несе безпекові ризики через роботу протиповітряної оборони.

Про це заявив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

Навіщо відкрили пляжі

За словами керівника ОВА, зони відпочинку біля моря запустили не для туризму. Їх відкрили заради оздоровлення українців, насамперед військовослужбовців, ветеранів та їхніх дітей, які перебувають у постійному стресі через війну.

Наразі в регіоні офіційно працюють 40 пляжних зон. Вони пройшли необхідні обстеження, мають облаштовані укриття та вважаються відносно безпечними.

Чому відпочивати біля моря небезпечно

Очільник ОВА закликав громадян бути максимально обережними та в жодному разі не відвідувати лінію узбережжя, яка не відповідає безпековим умовам.

Пляжі Одещини є зоною підвищеного ризику під час повітряних атак.

"Дрони та ракети здебільшого заходять з боку моря, і саме пляжна зона стає першою лінією, де працює ППО. Саме тому надзвичайно важливо не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та негайно прямувати до укриття у разі її оголошення", - наголосив Олег Кіпер.

Обстріли Одеси

Нагадаємо, у суботу, 18 липня, Росія завдала масованого удару по портовій інфраструктурі Одеської області, поціливши також в іноземне торговельне судно. Внаслідок цього обстрілу загинула одна людина, є поранені.

Того ж дня російські ракети РФ поцілили в парк розваг на Одещині, а також ударили по житловому сектору та цивільній інфраструктурі. Цей удар забрав життя двох людей, а загалом постраждали чотири особи, серед яких поранено дитину.

Загалом через постійні обстріли на Одещині оголошують по 10 тривог на добу, а місцева влада закликає громадян суворо дотримуватися безпекових правил.

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