В Одессе открыли пляжи, но предупредили об опасности

В Одесской области открыли 40 пляжных зон для оздоровления людей, однако пребывание там несет риски безопасности из-за работы противовоздушной обороны.

Об этом заявил глава Одесской ОВА Олег Кипер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram -канал.

Зачем открыли пляжи

По словам руководителя ОВА, зоны отдыха у моря запустили не для туризма. Их открыли ради оздоровления украинцев, прежде всего военнослужащих, ветеранов и их детей, которые находятся в постоянном стрессе из-за войны.

В настоящее время в регионе официально работают 40 пляжных зон. Они прошли необходимые обследования, имеют обустроенные укрытия и считаются относительно безопасными.

Почему отдыхать у моря опасно

Глава ОВА призвал граждан быть максимально осторожными и ни в коем случае не посещать линию побережья, не отвечающую условиям безопасности.

Пляжи Одесской области являются зоной повышенного риска во время воздушных атак.

"Дроны и ракеты в большинстве своем заходят со стороны моря, и именно пляжная зона становится первой линией, где работает ПВО. Именно поэтому чрезвычайно важно не игнорировать сигналы воздушной тревоги и немедленно направляться к укрытию в случае ее объявления", - подчеркнул Олег Кипер.