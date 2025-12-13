В Одесі та Миколаєві прогриміли потужні вибухи: міста під ударом балістики та крилатих ракет

В Одесі та Миколаєві вночі прогриміли потужні вибухи після повідомлень про загрозу балістики та крилатих ракет з боку росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.
"У Миколаєві було чути звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йдеться в повідомленні.
"В Одесі прогриміли повторні вибухи, передають наші кореспонденти", - додали в Суспільному о 1:32.
Ще відомо про вибухи в Подільську Одеської області.
Перед цим військові Повітряних сил повідомляли про групи крилатих ракет ворога, зафіксовані в небі, які прямували на південні регіони. Також було сповіщення про загрозу балістики - РФ підняла в небо носії "Кинджалів" МіГ-31К.
Також окупанти запустили по Україні крилаті ракети типу "Калібр" з акваторії Чорного моря.
Карта повітряних тривог станом на 1:50 мала такий вигляд - майже всі регіони країни опинилися під загрозою!
Слід зазначити, після атак РФ в Одесі та області виникли проблеми з електропостачанням, в деяких частинах світло зникло повністю, повідомляє ДТЕК регіону.
Нагадаємо, перед цим повідомлялося про вибухи в Одесі та Дніпрі - росіяни запустили групи безпілотників на ці міста, перш ніж атакувати Україну ракетами. Також відомо про пожежі.
Ще варто зазначити, що 12 грудня окупанти двічі на день атакували порти в Одеському регіоні. Під удар потрапило турецьке судно, що викликало різку реакцію з боку Анкари. Обійшлося без постраждалих з боку громадян Туреччини.