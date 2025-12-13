В Одессе и Николаеве прогремели мощные взрывы: города под ударом баллистики и крылатых ракет

"В Николаеве были слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Общественного", - говорится в сообщении.

"В Одессе прогремели повторные взрывы, передают наши корреспонденты", - добавили в Общественном в 1:32.

Еще известно о взрывах в Подольске Одесской области.

Перед этим военные Воздушных сил сообщали о группах крылатых ракет врага, зафиксированных в небе, которые направлялись на южные регионы. Также было извещение об угрозе баллистики - РФ подняла в небо носители "Кинжалов" МиГ-31К.

Также оккупанты запустили по Украине крылатые ракеты типа "Калибр" из акватории Черного моря.

Карта воздушных тревог по состоянию на 1:50 выглядела следующим образом - почти все регионы страны оказались под угрозой!

Фото: только западный регион остался в безопасности (t.me/alarmua)

Следует отметить, что после атак РФ в Одессе и области возникли проблемы с электроснабжением, в некоторых частях свет исчез полностью, сообщает ДТЭК региона.