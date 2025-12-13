RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

В Одессе и Николаеве прогремели мощные взрывы: города под ударом баллистики и крылатых ракет

Фото: на месте работают необходимые службы (ГСЧС)
Автор: Маловичко Юлия

В Одессе и Николаеве ночью прогремели мощные взрывы после сообщений об угрозе баллистики и крылатых ракет со стороны россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное.

"В Николаеве были слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Общественного", - говорится в сообщении.

"В Одессе прогремели повторные взрывы, передают наши корреспонденты", - добавили в Общественном в 1:32.

Еще известно о взрывах в Подольске Одесской области.

Перед этим военные Воздушных сил сообщали о группах крылатых ракет врага, зафиксированных в небе, которые направлялись на южные регионы. Также было извещение об угрозе баллистики - РФ подняла в небо носители "Кинжалов" МиГ-31К.

Также оккупанты запустили по Украине крылатые ракеты типа "Калибр" из акватории Черного моря.

Карта воздушных тревог по состоянию на 1:50 выглядела следующим образом - почти все регионы страны оказались под угрозой!

Фото: только западный регион остался в безопасности (t.me/alarmua)

Следует отметить, что после атак РФ в Одессе и области возникли проблемы с электроснабжением, в некоторых частях свет исчез полностью, сообщает ДТЭК региона.

РФ запустила дроны с 12 на 13 декабря

Напомним, перед этим сообщалось о взрывах в Одессе и Днепре - россияне запустили группы беспилотников на эти города, прежде чем атаковать Украину ракетами. Также известно о пожарах.

Еще стоит отметить, что 12 декабря оккупанты дважды в день атаковали порты в Одесском регионе. Под удар попало турецкое судно, что вызвало резкую реакцию со стороны Анкары. Обошлось без пострадавших со стороны граждан Турции.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОдессаНиколаевРакеты