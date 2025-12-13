В Україні масштабна тривога: Росія підняла у небо носії "Кинджалів" МіГ-31К

Фото: майже по всій Україні тривога через зліт МіГ-31К (wikipedia.org)

Росіяни в ніч проти 13 грудня підняли у небо літак МіГ-31К, який є носієм аеробалістичних ракет "Кинджал".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації.