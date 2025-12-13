ua en ru
Сб, 13 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

В Україні масштабна тривога: Росія підняла у небо носії "Кинджалів" МіГ-31К

Субота 13 грудня 2025 01:20
UA EN RU
В Україні масштабна тривога: Росія підняла у небо носії "Кинджалів" МіГ-31К Фото: майже по всій Україні тривога через зліт МіГ-31К (wikipedia.org)
Автор: Едуард Ткач

Росіяни в ніч проти 13 грудня підняли у небо літак МіГ-31К, який є носієм аеробалістичних ракет "Кинджал".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації.

"Додатково зафіксовано зліт російського МіГ-31К, носія аеробалістичної ракети "Кинджал". Просимо прямувати до укриттів", - йдеться у повідомленні о 01:11.

Водночас ворог запустив по Україні крилаті ракети типу "Калібр" з акваторії Чорного моря. Наразі вони вже у повітряному просторі нашої країни.

Новина доповнюється...

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні МіГ-31К
Новини
Росія вдарила балістикою по кораблях в портах Одеси і Чорноморська (фото, відео)
Росія вдарила балістикою по кораблях в портах Одеси і Чорноморська (фото, відео)
Аналітика
Більше не друзі? Як Трамп змінює стратегію США і чим це загрожує Європі
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Більше не друзі? Як Трамп змінює стратегію США і чим це загрожує Європі