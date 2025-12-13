ua en ru
Сб, 13 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

В Одесі та Миколаєві прогриміли потужні вибухи: міста під ударом балістики та крилатих ракет

Україна, Субота 13 грудня 2025 01:56
UA EN RU
В Одесі та Миколаєві прогриміли потужні вибухи: міста під ударом балістики та крилатих ракет Фото: на місці працюють необхідні служби (ДСНС)
Автор: Маловічко Юлія

В Одесі та Миколаєві вночі прогриміли потужні вибухи після повідомлень про загрозу балістики та крилатих ракет з боку росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

"У Миколаєві було чути звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йдеться в повідомленні.

"В Одесі прогриміли повторні вибухи, передають наші кореспонденти", - додали в Суспільному о 1:32.

Ще відомо про вибухи в Подільську Одеської області.

Перед цим військові Повітряних сил повідомляли про групи крилатих ракет ворога, зафіксовані в небі, які прямували на південні регіони. Також було сповіщення про загрозу балістики - РФ підняла в небо носії "Кинджалів" МіГ-31К.

Також окупанти запустили по Україні крилаті ракети типу "Калібр" з акваторії Чорного моря.

Карта повітряних тривог станом на 1:50 мала такий вигляд - майже всі регіони країни опинилися під загрозою!

В Одесі та Миколаєві прогриміли потужні вибухи: міста під ударом балістики та крилатих ракетФото: тільки західний регіон залишився в безпеці (t.me/alarmua)

Слід зазначити, після атак РФ в Одесі та області виникли проблеми з електропостачанням, в деяких частинах світло зникло повністю, повідомляє ДТЕК регіону.

РФ запустила дрони з 12 на 13 грудня

Нагадаємо, перед цим повідомлялося про вибухи в Одесі та Дніпрі - росіяни запустили групи безпілотників на ці міста, перш ніж атакувати Україну ракетами. Також відомо про пожежі.

Ще варто зазначити, що 12 грудня окупанти двічі на день атакували порти в Одеському регіоні. Під удар потрапило турецьке судно, що викликало різку реакцію з боку Анкари. Обійшлося без постраждалих з боку громадян Туреччини.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса Миколаїв Ракети
Новини
Росія вдарила балістикою по кораблях в портах Одеси і Чорноморська (фото, відео)
Росія вдарила балістикою по кораблях в портах Одеси і Чорноморська (фото, відео)
Аналітика
Більше не друзі? Як Трамп змінює стратегію США і чим це загрожує Європі
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Більше не друзі? Як Трамп змінює стратегію США і чим це загрожує Європі