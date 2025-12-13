В Одесі та Миколаєві прогриміли потужні вибухи: міста під ударом балістики та крилатих ракет

В Одесі та Миколаєві вночі прогриміли потужні вибухи після повідомлень про загрозу балістики та крилатих ракет з боку росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне .

"У Миколаєві було чути звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йдеться в повідомленні.

"В Одесі прогриміли повторні вибухи, передають наші кореспонденти", - додали в Суспільному о 1:32.

Ще відомо про вибухи в Подільську Одеської області.

Перед цим військові Повітряних сил повідомляли про групи крилатих ракет ворога, зафіксовані в небі, які прямували на південні регіони. Також було сповіщення про загрозу балістики - РФ підняла в небо носії "Кинджалів" МіГ-31К.

Також окупанти запустили по Україні крилаті ракети типу "Калібр" з акваторії Чорного моря.

Карта повітряних тривог станом на 1:50 мала такий вигляд - майже всі регіони країни опинилися під загрозою!

Фото: тільки західний регіон залишився в безпеці (t.me/alarmua)

Слід зазначити, після атак РФ в Одесі та області виникли проблеми з електропостачанням, в деяких частинах світло зникло повністю, повідомляє ДТЕК регіону.