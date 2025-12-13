ua en ru
В Одессе и Николаеве прогремели мощные взрывы: города под ударом баллистики и крылатых ракет

Украина, Суббота 13 декабря 2025 01:56
UA EN RU
В Одессе и Николаеве прогремели мощные взрывы: города под ударом баллистики и крылатых ракет Фото: на месте работают необходимые службы (ГСЧС)
Автор: Маловичко Юлия

В Одессе и Николаеве ночью прогремели мощные взрывы после сообщений об угрозе баллистики и крылатых ракет со стороны россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное.

"В Николаеве были слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Общественного", - говорится в сообщении.

"В Одессе прогремели повторные взрывы, передают наши корреспонденты", - добавили в Общественном в 1:32.

Еще известно о взрывах в Подольске Одесской области.

Перед этим военные Воздушных сил сообщали о группах крылатых ракет врага, зафиксированных в небе, которые направлялись на южные регионы. Также было извещение об угрозе баллистики - РФ подняла в небо носители "Кинжалов" МиГ-31К.

Также оккупанты запустили по Украине крылатые ракеты типа "Калибр" из акватории Черного моря.

Карта воздушных тревог по состоянию на 1:50 выглядела следующим образом - почти все регионы страны оказались под угрозой!

В Одессе и Николаеве прогремели мощные взрывы: города под ударом баллистики и крылатых ракетФото: только западный регион остался в безопасности (t.me/alarmua)

Следует отметить, что после атак РФ в Одессе и области возникли проблемы с электроснабжением, в некоторых частях свет исчез полностью, сообщает ДТЭК региона.

РФ запустила дроны с 12 на 13 декабря

Напомним, перед этим сообщалось о взрывах в Одессе и Днепре - россияне запустили группы беспилотников на эти города, прежде чем атаковать Украину ракетами. Также известно о пожарах.

Еще стоит отметить, что 12 декабря оккупанты дважды в день атаковали порты в Одесском регионе. Под удар попало турецкое судно, что вызвало резкую реакцию со стороны Анкары. Обошлось без пострадавших со стороны граждан Турции.

