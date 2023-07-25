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В Одесі сталася стрілянина: введено операцію "Сирена"

Ілюстративне фото: в Одесі сталася стрілянина (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Приморському районі Одеси сталася стрілянина. За попередніми даними, невідомі з травматичної зброї обстріляли автомобіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію в Одеській області.

Зазначається, що поліція отримала повідомлення про стрілянину на вулиці Базарній близько 11:00 від очевидця.

Зараз на місці події працюють поліцейські. В дію введено поліцейську операцію "Сирена".

Правоохоронці встановили, що невідомі, попередньо з травматичної зброї, відкрили вогонь по автомобілю БМВ, а потім на двох машинах вдалися його наздоганяти. Внаслідок події механічних пошкоджень зазнали декілька припаркованих автомобілів.

Попередньо, внаслідок стрілянини ніхто не постраждав.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство).

Обставини та учасники події встановлюються.

Місцеві ЗМІ повідомляли, що на місці виявили 5 гільз калібром 9 мм.

Надзвичайні ситуації

РБК-Україна повідомляло, що 17 липня в Печерському районі Києва чоловік проник в офіс та влаштував стрілянину. Через це співробітник охорони отримав поранення.

Окрім того, 5 липня у будівлі Шевченківського районного суду столиці пролунав вибух. Пізніше на території суду пролунало ще кілька вибухів, після яких туди заїхали автомобілі швидкої допомоги.

Як стало відомо, вибуховий пристрій у суді підірвав Ігор Гуменюк, який у 2015 році кинув гранату до групи нацгвардійців під стінами Верховної ради. Він загинув на місці події.

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