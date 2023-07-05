У Шевченківському райсуді Києва пролунав вибух: що відомо

У будівлі Шевченківського районного суду Києва сьогодні, 5 липня, вдень пролунав вибух.

Про це в коментарі РБК-Україна заявила спікер МВС Мар'яна Рева.

"Справді, до поліції києва надійшло повідомлення про вибух, служби прибули на місце", - розповіла вона.

Джерело РБК-Україна повідомило, що вибух міг організувати зловмисник, який у 2015 році кинув гранату у правоохоронців під будівлею Верховної ради.

Варто зауважити, що тоді ним виявився Ігор Гуменюк, який був бійцем добровольчого батальйону "Січ".

Оновлено 18:16

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко розповів, що на місце події вже прибули поліцейські, слідчо-оперативні групи, спецназівці, вибухотехніки та інші необхідні служби.

"За попередньою інформацією, невстановлений зараз пристрій підірвав чоловіка, якого доставили на судове засідання. Встановлюються деталі. Зберігайте спокій і не наближуйтеся до місця події. Дайте відповідним службам ефективно виконувати свою роботу", - додав він.

Оновлено 18:19

Джерело РБК-Україна зазначило, що інформація про заручника у будівлі Шевченківського райсуду, яку розповсюджують у мережі, є хибною.

Оновлено 18:24

За даними Київської міської військової адміністрації, військовослужбовці Нацгвардії привезли до приміщення суду підсудного, який підірвав у вбиральні вибуховий пристрій.